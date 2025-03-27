Денежная помощь в Киеве на покрытие коммунальных расходов для поселивших переселенцев доступна через программу "Прихисток".

В 2025 году украинцы, предоставляющие временное жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), могут получать денежную помощь в Киеве для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Программа "Прихисток" предоставляет возмещение в размере 450 грн в месяц за каждое имеющееся лицо в течение полугода. После этого помощь продлевается еще на шесть месяцев после проведения проверки прав на ее предоставление.

Обратиться за поддержкой можно в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), занимающийся назначением и выплатой.

Как отметили в ПФУ, лица, уже получавшие помощь по этой программе, не должны обращаться повторно — компенсация будет предоставлена ​​автоматически. Тем, кто впервые хочет присоединиться к программе, нужно подать заявку в Пенсионный фонд. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн вместе с представителем семьи переселенцев.

Однако бывают случаи, когда компенсация может быть отказана. Например, если владелец жилья имеет родственные связи с переселенцем или если он находится за границей более 30 дней. Она не предоставляется, если ВПО приобрел или получил жилье на льготных условиях.

Денежная помощь в Киеве продолжает оставаться финансовой поддержкой для людей, оказывающих убежище переселенцам.

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