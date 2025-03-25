Попри те, що тарифи на газ у Києві не підвищували, жителі пощали отримувати більші суми в платіжках.

Тарифи на газ у Києві стають предметом обговорення через появу скарг клієнтів "Нафтогазу України" на неправильні суми в платіжках, повідомляє Politeka.

Кілька користувачів компанії "Нафтогаз" повідомили про такі ситуації на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Таким чином, один із клієнтів повідомив, що хоча його домогосподарство більше не користується газовими послугами, ніхто не проживає в квартирі, установа нараховує борг через показники, надані газорозподільною компанією (ГРМ). Споживач зазначає, що передавав показники вчасно через сайт компанії, але отримав рахунок з боргом.

Інші споживачі скаржаться на аналогічні проблеми з нарахуванням плати, навіть коли показники передавалися вчасно. Одним із найбільших обурливих ситуацій є коли споживчий обсяг газу становить лише 30 кубів, але нарахована сума перевищує 1 тисячу гривень, що збільшує роздратування у клієнтів.

У відповідь на звернення користувачів "Нафтогаз" пояснила, що принцип обліку газу залишається незмінним: оператор ГРМ отримує дані від клієнтів і передає їх на обробку до "Нафтогазу". У разі виникнення питань установа пропонує зв'язатися з фахівцями та надати номер особового рахунку для розв'язання проблеми.

Тим часом споживачі висловлюють побоювання, що ситуація з тарифами на газ у Києві та нарахуваннями може стати підставою для подальших звернень до установи.

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