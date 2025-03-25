Тарифы на газ в Киеве становятся предметом обсуждения из-за появления жалоб клиентов "Нефтегаза Украины" на неправильные суммы в платежках, сообщает Politeka.
Несколько пользователей компании "Нефтегаз" сообщили о таких ситуациях на официальной странице компании в Facebook.
Таким образом, один из клиентов сообщил, что хотя его домохозяйство больше не пользуется газовыми услугами, никто не проживает в квартире, учреждение начисляет долг из-за показателей, предоставленных газораспределительной компанией (ГРМ). Потребитель отмечает, что передавал показатели вовремя через сайт компании, но получил счет с долгом.
Другие потребители жалуются на аналогичные проблемы с начислением платы, даже когда показатели передавались в срок. Одним из самых возмутительных ситуаций есть когда потребительский объем газа составляет всего 30 кубов, но начисленная сумма превышает 1 тысячу гривен, что увеличивает раздражение у клиентов.
В ответ на обращение пользователей "Нафтогаз" объяснила, что принцип учета газа остается неизменным: оператор ГРМ получает данные от клиентов и передает их на обработку "Нафтогазу". В случае возникновения вопросов учреждение предлагает связаться со специалистами и предоставить номер лицевого счета для решения проблемы.
Между тем, потребители выражают опасения, что ситуация с тарифами на газ в Киеве и начислениями может стать основанием для дальнейших обращений в учреждение.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Пенсии в Киеве: в Министерстве раскрыли, кто из пенсионеров получит больше всего после индексации.
Также Politeka писала, Тарифы на воду в Киеве: платежки могут вырасти уже в апреле, названы новые цены.
Как сообщала Politeka, Подорожание молочных продуктов в Киеве: как изменились цены на молоко и сыр.