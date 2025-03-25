Несмотря на то, что тарифы на газ в Киеве не повышали, жители успели получать большие суммы в платежках.

Тарифы на газ в Киеве становятся предметом обсуждения из-за появления жалоб клиентов "Нефтегаза Украины" на неправильные суммы в платежках, сообщает Politeka.

Несколько пользователей компании "Нефтегаз" сообщили о таких ситуациях на официальной странице компании в Facebook.

Таким образом, один из клиентов сообщил, что хотя его домохозяйство больше не пользуется газовыми услугами, никто не проживает в квартире, учреждение начисляет долг из-за показателей, предоставленных газораспределительной компанией (ГРМ). Потребитель отмечает, что передавал показатели вовремя через сайт компании, но получил счет с долгом.

Другие потребители жалуются на аналогичные проблемы с начислением платы, даже когда показатели передавались в срок. Одним из самых возмутительных ситуаций есть когда потребительский объем газа составляет всего 30 кубов, но начисленная сумма превышает 1 тысячу гривен, что увеличивает раздражение у клиентов.

В ответ на обращение пользователей "Нафтогаз" объяснила, что принцип учета газа остается неизменным: оператор ГРМ получает данные от клиентов и передает их на обработку "Нафтогазу". В случае возникновения вопросов учреждение предлагает связаться со специалистами и предоставить номер лицевого счета для решения проблемы.

Между тем, потребители выражают опасения, что ситуация с тарифами на газ в Киеве и начислениями может стать основанием для дальнейших обращений в учреждение.

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