Робота в Києві та ринок праці демонструють позитивну динаміку — кількість вакансій зростає, а рівень працевлаштування підвищився на 3% у порівнянні з минулим роком, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомив Київський міський центр зайнятості (КМЦЗ).
Найбільший попит мають фахівці технічних професій, IT-спеціалісти, будівельники та працівники сфери послуг.
За даними Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ), лише за перші два місяці 2025 року послугами служби скористалися майже 5 000 громадян.
У відкритих вакансіях пропонується середня зарплату – 16 495 грн. На одного шукача роботи припадає в середньому дві вакансії, що свідчить про зростання можливостей для працевлаштування.
Завдяки співпраці державних програм і роботодавців, за два місяці працевлаштовано понад 1 000 осіб. Додатково КМЦЗ видав 225 ваучерів на підвищення кваліфікації у сферах IT, будівництва, освіти та інших. Загалом робота в Києві надалась 154 особам, що завершили навчання.
Найпопулярніші сфери підприємництва серед отримувачів грантів:
- Оптова та роздрібна торгівля – 28,86%
- Готельно-ресторанний бізнес – 15,59%
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 8,53%
- Освіта – 4,99%
- Охорона здоров’я та соціальна допомога – 4,9%
- ІТ та телекомунікації – 4,73%
- Інші послуги – 9,93%
За даними КМЦЗ, підприємці, які отримали гранти, не лише розвивають власний бізнес, а й створюють нові робочі місця, що сприяє економічному зростанню.
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