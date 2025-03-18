Робота в Києві передбачає можливість для розвитку та кар'єрного зростання.

Незважаючи на складну ситуацію в країні, на ринку праці з’являються нові перспективні вакансії для людей без досвіду, що дає можливість заробити - така пропонується робота в Києві, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Work.ua.

Зокрема, у Києві відкрилася вакансія бариста в "Клубі любителів кави", з пропонованою зарплатою від 18 до 22 тисяч гривень. Роботодавець обіцяє комфортні умови праці, можливості для розвитку та прозору систему оплати. Вакансія розрахована на тих, хто цікавиться кавовою культурою, любить спілкуватися та працювати в дружньому колективі.

Потенційним працівникам пропонують гнучку систему оплати, де заробіток залежить від результатів та включає відсоток від каси, що складає близько 900-1000 гривень за зміну.

Також пропонується вакансія для людей без досвіду на посаду водія таксі на автомобіль компанії Bolt, Uklon. Обіцяють платити з 30 до 45 тисяч гривень. Головні вимоги до кандидатів: вік з 18 років, водійське посвідчення категорії «B», акуратне водіння та дотримання ПДР, наявність смартфона на базі Android 5.0+ чи IOS, відсутність судимостей та порушень за ст. 130.

Крім цього, робота в Києві пропонується на посаду продавця-консультанта з продажу мобільних телефонів в магазині Mobile Trend. Потенційному працівникові готові виплачувати від 45-65 тисяч. Роботодавець обіцяє професійне навчання перед працевлаштуванням. Навіть без досвіду, по завершенню стажування отримувати заробітну плату 30 000 — 33 000 грн.

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