Несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда появляются новые вакансии для людей без опыта, что дает возможность заработать – такая предлагается работа в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Work.ua.

В частности, в Киеве открылась вакансия бариста в "Клубе любителей кофе", с предлагаемой зарплатой от 18 до 22 тысяч гривен. Работодатель обещает комфортные условия труда, возможности для развития и прозрачную систему оплаты. Вакансия рассчитана на тех, кто интересуется кофейной культурой, любит общаться и работать в коллективе.

Потенциальным работникам предлагают гибкую систему оплаты, где заработок зависит от результатов и включает процент от кассы, что составляет около 900-1000 гривен в смену.

Также предлагается вакансия для людей без опыта водителя такси на автомобиль компании Bolt, Uklon. Обещают платить с 30 до 45 тысяч гривен. Главные требования к кандидатам: возраст с 18 лет, водительские права категории «B», аккуратное вождение и соблюдение ПДД, наличие смартфона на базе Android 5.0+ или IOS, отсутствие судимостей и нарушений по ст. 130.

Кроме того, работа в Киеве предлагается на должность продавца-консультанта по продаже мобильных телефонов в магазине Mobile Trend. Потенциальному работнику готовы выплачивать от 45 до 65 тысяч. Работодатель обещает профессиональное обучение перед трудоустройством. Даже без опыта, по завершении стажировки получать заработную плату 30 000 – 33 000 грн.

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