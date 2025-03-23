Работа в Киеве и рынок труда демонстрируют положительную динамику – количество вакансий растет, а уровень трудоустройства повысился на 3% по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщил Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).
Наибольшим спросом пользуются специалисты технических профессий, IT-специалисты, строители и работники сферы услуг.
По данным Киевского городского центра занятости (КМЦЗ), только за первые два месяца 2025 услугами службы воспользовались почти 5 000 граждан.
В открытых вакансиях предлагается средняя зарплата – 16 495 грн. На одного соискателя приходится в среднем две вакансии, что свидетельствует о росте возможностей для трудоустройства.
Благодаря сотрудничеству государственных программ и работодателей, за два месяца трудоустроено более 1000 человек. Дополнительно КМЦЗ выдал 225 ваучеров на повышение квалификации в сфере IT, строительства, образования и других. Всего работа в Киеве предоставилась 154 лицам, завершившим обучение.
Самые популярные сферы предпринимательства среди получателей грантов:
- Оптовая и розничная торговля – 28,86%
- Гостинично-ресторанный бизнес – 15,59%
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,53%
- Образование – 4,99%
- Здравоохранение и социальная помощь – 4,9%
- ИТ и телекоммуникации – 4,73%
- Остальные услуги – 9,93%
По данным КМЦЗ, получившие гранты предприниматели не только развивают собственный бизнес, но и создают новые рабочие места, что способствует экономическому росту.
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