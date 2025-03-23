Работа в Киеве и рынок труда демонстрируют положительную динамику – количество вакансий растет, а уровень трудоустройства повысился на 3% по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).

Наибольшим спросом пользуются специалисты технических профессий, IT-специалисты, строители и работники сферы услуг.

По данным Киевского городского центра занятости (КМЦЗ), только за первые два месяца 2025 услугами службы воспользовались почти 5 000 граждан.

В открытых вакансиях предлагается средняя зарплата – 16 495 грн. На одного соискателя приходится в среднем две вакансии, что свидетельствует о росте возможностей для трудоустройства.

Благодаря сотрудничеству государственных программ и работодателей, за два месяца трудоустроено более 1000 человек. Дополнительно КМЦЗ выдал 225 ваучеров на повышение квалификации в сфере IT, строительства, образования и других. Всего работа в Киеве предоставилась 154 лицам, завершившим обучение.

Самые популярные сферы предпринимательства среди получателей грантов:

Оптовая и розничная торговля – 28,86%

Гостинично-ресторанный бизнес – 15,59%

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8,53%

Образование – 4,99%

Здравоохранение и социальная помощь – 4,9%

ИТ и телекоммуникации – 4,73%

Остальные услуги – 9,93%

По данным КМЦЗ, получившие гранты предприниматели не только развивают собственный бизнес, но и создают новые рабочие места, что способствует экономическому росту.

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