Тариф на вивіз сміття в Києві може значно зрости, оскільки більшість комунальних підприємств планують приватизувати, повідомляє Politeka.
Така зміна передбачена в Проекті Закону "Про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднання у перехідний період".
В інтерв'ю Олег Попенко, фахівець у сфері ЖКГ, зазначив, що якщо перевезення відходів перейде до приватних компаній, ціна на послугу для населення значно зросте. За його словами, ситуація на прикладі Німеччини демонструє, як ціна на послугу у містах, як Мюнхен, складає всього 10 євро при доходах 3,5 тис. євро на місяць. Для порівняння в інших українських містах коштує від 30-40 до 100-120 грн. Приватизація цієї сфери, на думку експерта, призведе до значного подорожчання цієї послуги.
Якщо тариф на вивіз міття в Києві підвищиться, значна частина домогосподарств не зможе собі дозволити таку витрату, а неконтрольовані поїздки сміттєвозів і монопольні ціни на бензин ще більше ускладнять ситуацію. Попенко наголосив, що приватизація полігонів, яких в Україні нараховує майже 6 тисяч, може призвести до ще більших проблем у майбутньому.
Одним із можливих шляхів вирішення проблеми є запуск сміттєпереробних заводів, що виробляють тепло для опалення будинків, знижуючи витрати для мешканців на 50%.
Останні новини:
Нагадаємо, Politeka писала, Пенсії в Києві: у Міністерстві розкрили, хто з пенсіонерів отримає найбільше після індексації.
Також Politeka писала, що Тарифи на воду у Києві: платіжки можуть зрости вже у квітні, названі нові ціни.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання молочних продуктів у Києві: як змінилися ціни на молоко та сир.