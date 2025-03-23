Дізнайтеся, чому зросте тариф на вивіз сміття в Києві та як це вплине місцевих жителів.

Тариф на вивіз сміття в Києві може значно зрости, оскільки більшість комунальних підприємств планують приватизувати, повідомляє Politeka.

Така зміна передбачена в Проекті Закону "Про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднання у перехідний період".

В інтерв'ю Олег Попенко, фахівець у сфері ЖКГ, зазначив, що якщо перевезення відходів перейде до приватних компаній, ціна на послугу для населення значно зросте. За його словами, ситуація на прикладі Німеччини демонструє, як ціна на послугу у містах, як Мюнхен, складає всього 10 євро при доходах 3,5 тис. євро на місяць. Для порівняння в інших українських містах коштує від 30-40 до 100-120 грн. Приватизація цієї сфери, на думку експерта, призведе до значного подорожчання цієї послуги.

Якщо тариф на вивіз міття в Києві підвищиться, значна частина домогосподарств не зможе собі дозволити таку витрату, а неконтрольовані поїздки сміттєвозів і монопольні ціни на бензин ще більше ускладнять ситуацію. Попенко наголосив, що приватизація полігонів, яких в Україні нараховує майже 6 тисяч, може призвести до ще більших проблем у майбутньому.

Одним із можливих шляхів вирішення проблеми є запуск сміттєпереробних заводів, що виробляють тепло для опалення будинків, знижуючи витрати для мешканців на 50%.

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