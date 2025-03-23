Узнайте, почему вырастет тариф на вывоз мусора в Киеве и как это повлияет на местных жителей.

Тариф на вывоз мусора в Киеве может значительно возрасти, поскольку большинство коммунальных предприятий планируется приватизировать, сообщает Politeka.

Такое изменение предусмотрено в проекте закона "О регулировании предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединении в переходный период".

В интервью Олег Попенко, специалист в сфере ЖКХ, отметил, что если перевозка отходов перейдет в частные компании, цена на услугу для населения значительно возрастет. По его словам, ситуация на примере Германии демонстрирует, как цена на услугу в городах, как Мюнхен, составляет всего 10 евро при доходах 3,5 тыс. евро в месяц. Для сравнения в других украинских городах стоит от 30–40 до 100–120 грн. Приватизация этой сферы, по мнению эксперта, приведет к значительному удорожанию этой услуги.

Если тариф на вывоз мусора в Киеве повысится, значительная часть домохозяйств не сможет позволить себе такой расход, а неконтролируемые поездки мусоровозов и монопольные цены на бензин еще больше усложнят ситуацию. Попенко подчеркнул, что приватизация полигонов, которых в Украине насчитывает около 6 тысяч, может привести к еще большим проблемам в будущем.

Одним из возможных путей решения проблемы является запуск мусороперерабатывающих заводов, производящих тепло для отопления домов, снижая расходы на 50%.

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