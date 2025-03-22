Грошова допомога в Києві може бути призначена одній категорії українців.

Грошова допомога в Києві надається кожному мобілізованому - одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Грошова допомога в Києві може бути призначена тим громадянам, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Кошти в безготівковій формі будуть зараховані на їхній соціальний (зарплатний) рахунок без необхідності особистого звернення. Власники муніципальної картки «Картка киянина» отримають виплату на відповідний картковий рахунок.

Для отримання виплати мобілізованому необхідно передати до ТЦК та СП такі документи:

копію ідентифікаційного коду;

копію паспорта громадянина України (1-2 сторінки з реєстрацією) або ID-картки;

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

У КМДА повідомили, що відтепер грошова допомога в Києві може бути отримана військовослужбовцями, які підписали контракт. Перші виплати заплановані до кінця лютого.

Фінансова підтримка передбачена для громадян, які:

призвані на військову службу під час мобілізації;

проходять службу в особливий період;

підписали контракт на військову службу рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу;

перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.

Для отримання консультації можна звернутися за телефонами: 044-290-44-37 та 044-290-42-01.

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