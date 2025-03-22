Денежная помощь в Киеве может быть назначена одной категории украинцев.

Денежная помощь в Киеве предоставляется каждому мобилизованному – единовременная выплата направлена ​​на дополнительное материальное обеспечение новобранцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Денежная помощь в Киеве может быть назначена тем гражданам, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Средства в безналичной форме будут зачислены на их социальный (зарплатный) счет без необходимости личного обращения. Владельцы муниципальной карты «Карточка киевлянина» получат выплату на соответствующий карточный счет.

Для получения выплаты мобилизованному необходимо передать ТЦК и СП следующие документы:

копию идентификационного кода;

копию паспорта гражданина Украины (1-2 страницы с

регистрацией) или ID-карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

В КГГА сообщили, что теперь денежная помощь в Киеве может быть получена военнослужащими, которые подписали контракт. Первые выплаты запланированы до конца февраля.

Финансовая поддержка предусмотрена для граждан, которые:

призванные на военную службу во время мобилизации;

проходят службу в особый период;

подписали контракт на военную службу рядового, сержантского,

старшинского или офицерского состава;

состоят на военном учете в районных ТЦК и СП.

Для получения консультации можно обратиться по телефонам: 044-290-44-37 и 044-290-42-01.

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