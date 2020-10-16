У передвиборній гонці за крісло мера Києва стався різкий поворот
Такі результати показало проведене з 7 по 14 жовтня Politeka.net телефонне опитування.
Так, більшість киян готові повторно проголослвать за нинішнього мера Віталія Кличка (Партія "Удар"). Такий намір озвучили 49% опитаних.
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Але ось з наступними позиціями рейтингу ситуація дуже змінилася. На другому місці опинився Микола Томенко ("Рідна країна") з 8,1% симпатій киян. Третьому місце зайняв колишній керівник КМДА Олександр Попов, за якого збираються голосувати 7,7% респондентів.
В цілому рейтинг виглядає наступним чином:
- Віталій Кличко-49%
- Микола Томенко-8,1%
- Олександр Попов-7,7%
- Ірина Верещук-6,1%
- Сергій Притула-5,5%
- Андрій Пальчевський-5,3%
- Олексій Кучеренко-3,1%
- Ігор Смешко-2,2%
Можна помітити, що рейтинг лідера політсили "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського стрімко летить вниз: раніше він перебував на другому місці після Кличка (за даними деяких соціальних досліджень, розрив ще влітку між ними становив трохи більше 1 відсотка). Тепер же головним опонентом нинішнього градоначальника став Микола Томенко.
Рейтинг політичних партій сформувався наступний:
- "Удар" - 31%
- "Європейська солідарність" - 13,6%
- "Слуга народу" - 9,1%
- ОПЗЖ-8,5%
- "Рідна країна" - 6,3%
- "Нацкорпус" - 4,4%
- "Голос" - 4,2%
- "Перемога Пальчевського" - 4,1%
- "Сила і честь" - 3,5%.
Решта партій набрали менше 3%.
Цікаво відзначити, що всього трохи менше місяця тому, Андрій Пальчевський ще тримався на другому місці в рейтингу кандидатів зайняти крісло столичного мера.
Зокрема, такі дані були оприлюднені ГО "Центр суспільного розвитку" інтер-акція " після опитування, проведеного в Києві з 21 по 22 вересня.
За результатами дослідження, 26,7% жителів столиці були готові підтримати Віталія Кличка. При цьому, 22,4% киян планували віддати свій голос за Андрія Пальчевського.
Решта претендентів на пост мера розташовувалися наступним чином: Микола Томенко - 9,8%, Сергій Притула – 5,6%, Олександр Попов – 5,3%, Ірина Верещук – 5,1%, Андрій Білецький – 4,7%.
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