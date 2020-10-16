У передвиборній гонці за крісло мера Києва стався різкий поворот

Такі результати показало проведене з 7 по 14 жовтня Politeka.net телефонне опитування.

Так, більшість киян готові повторно проголослвать за нинішнього мера Віталія Кличка (Партія "Удар"). Такий намір озвучили 49% опитаних.

Але ось з наступними позиціями рейтингу ситуація дуже змінилася. На другому місці опинився Микола Томенко ("Рідна країна") з 8,1% симпатій киян. Третьому місце зайняв колишній керівник КМДА Олександр Попов, за якого збираються голосувати 7,7% респондентів.

В цілому рейтинг виглядає наступним чином:

- Віталій Кличко-49%

- Микола Томенко-8,1%

- Олександр Попов-7,7%

- Ірина Верещук-6,1%

- Сергій Притула-5,5%

- Андрій Пальчевський-5,3%

- Олексій Кучеренко-3,1%

- Ігор Смешко-2,2%

Можна помітити, що рейтинг лідера політсили "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського стрімко летить вниз: раніше він перебував на другому місці після Кличка (за даними деяких соціальних досліджень, розрив ще влітку між ними становив трохи більше 1 відсотка). Тепер же головним опонентом нинішнього градоначальника став Микола Томенко.

Рейтинг політичних партій сформувався наступний:

"Удар" - 31%

"Європейська солідарність" - 13,6%

"Слуга народу" - 9,1%

ОПЗЖ-8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила і честь" - 3,5%.

Решта партій набрали менше 3%.

Цікаво відзначити, що всього трохи менше місяця тому, Андрій Пальчевський ще тримався на другому місці в рейтингу кандидатів зайняти крісло столичного мера.

Зокрема, такі дані були оприлюднені ГО "Центр суспільного розвитку" інтер-акція " після опитування, проведеного в Києві з 21 по 22 вересня.

За результатами дослідження, 26,7% жителів столиці були готові підтримати Віталія Кличка. При цьому, 22,4% киян планували віддати свій голос за Андрія Пальчевського.

Решта претендентів на пост мера розташовувалися наступним чином: Микола Томенко - 9,8%, Сергій Притула – 5,6%, Олександр Попов – 5,3%, Ірина Верещук – 5,1%, Андрій Білецький – 4,7%.

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