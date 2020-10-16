В предвыборной гонке за кресло мэра Киева произошел резкий поворот
Такие результаты показал проведенный с 7 по 14 октября Politeka.net телефонный опрос.
Так, большинство киевлян по-прежнему готовы повторно проголослвать за нынешнего мэра Виталия Кличко (партия "Удар"). Такое намерение озвучили 49% опрошенных.
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Но вот со следующими позициями рейтинга ситуация очень изменилась. На втором месте оказался Николай Томенко ("Рідна країна") с 8,1% симпатий киевлян. Третьем место занял бывший руководитель КГГА Александр Попов, за которого собираются голосовать 7,7% респондентов.
В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- Виталий Кличко - 49%
- Николай Томенко - 8,1%
- Александр Попов - 7,7%
- Ирина Верещук - 6,1%
- Сергей Притула - 5,5%
- Андрей Пальчевский - 5,3%
- Алексей Кучеренко - 3,1%
- Игорь Смешко - 2,2%
Можно заметить, что рейтинг лидера политсилы "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского стремительно летит вниз: ранее он находился на втором месте после Кличко (по данным некоторых социальных исследований, разрыв еще летом между ними составлял чуть более 1 процента). Теперь же главным оппонентом нынешнего градоначальника стал Николай Томенко.
Рейтинг политических партий сформировался следующий:
- "Удар" - 31%
- "Европейская солидарность" - 13,6%
- "Слуга народа" - 9,1%
- ОПЗЖ - 8,5%
- "Рідна країна" - 6,3%
- "Нацкорпус" - 4,4%
- "Голос" - 4,2%
- "Перемога Пальчевського" - 4,1%
- "Сила и честь" - 3,5%.
Остальные партии набрали менее 3%.
Интересно отметить, что всего чуть менее месяца назад, Андрей Пальчевский еще держался на втором месте в рейтинге кандидатов занять кресло столичного мэра.
В частности, такие данные были обнародованы ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» после опроса, проведенного в Киеве с 21 по 22 сентября.
По результатам исследования, 26,7% жителей столицы были готовы поддержать Виталия Кличко. При этом, 22,4% киевлян планировали отдать свой голос за Андрея Пальчевского.
Остальные претенденты на пост мэра располагались следующим образом: Николай Томенко - 9,8%, Сергей Притула – 5,6%, Александр Попов – 5,3%, Ирина Верещук – 5,1%, Андрей Билецкий – 4,7%.
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