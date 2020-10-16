В предвыборной гонке за кресло мэра Киева произошел резкий поворот

Такие результаты показал проведенный с 7 по 14 октября Politeka.net телефонный опрос.

Так, большинство киевлян по-прежнему готовы повторно проголослвать за нынешнего мэра Виталия Кличко (партия "Удар"). Такое намерение озвучили 49% опрошенных.

Но вот со следующими позициями рейтинга ситуация очень изменилась. На втором месте оказался Николай Томенко ("Рідна країна") с 8,1% симпатий киевлян. Третьем место занял бывший руководитель КГГА Александр Попов, за которого собираются голосовать 7,7% респондентов.

В целом рейтинг выглядит следующим образом:

- Виталий Кличко - 49%

- Николай Томенко - 8,1%

- Александр Попов - 7,7%

- Ирина Верещук - 6,1%

- Сергей Притула - 5,5%

- Андрей Пальчевский - 5,3%

- Алексей Кучеренко - 3,1%

- Игорь Смешко - 2,2%

Можно заметить, что рейтинг лидера политсилы "Перемога Пальчевського" Андрея Пальчевского стремительно летит вниз: ранее он находился на втором месте после Кличко (по данным некоторых социальных исследований, разрыв еще летом между ними составлял чуть более 1 процента). Теперь же главным оппонентом нынешнего градоначальника стал Николай Томенко.

Рейтинг политических партий сформировался следующий:

"Удар" - 31%

"Европейская солидарность" - 13,6%

"Слуга народа" - 9,1%

ОПЗЖ - 8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила и честь" - 3,5%.

Остальные партии набрали менее 3%.

Интересно отметить, что всего чуть менее месяца назад, Андрей Пальчевский еще держался на втором месте в рейтинге кандидатов занять кресло столичного мэра.

В частности, такие данные были обнародованы ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ» после опроса, проведенного в Киеве с 21 по 22 сентября.

По результатам исследования, 26,7% жителей столицы были готовы поддержать Виталия Кличко. При этом, 22,4% киевлян планировали отдать свой голос за Андрея Пальчевского.

Остальные претенденты на пост мэра располагались следующим образом: Николай Томенко - 9,8%, Сергей Притула – 5,6%, Александр Попов – 5,3%, Ирина Верещук – 5,1%, Андрей Билецкий – 4,7%.

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