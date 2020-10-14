Новоявленный политик Андрей Пальчевский выставляет себя успешным бизнесменом и миллионером, однако на деле у него нет имущества, а свою бывшую жену он после развода оставил ни с чем

Как сообщает Политрада, об этом в новом видео рассказал блогер Сергей Корнак.

Он подчеркнул, что в последнее время Пальчевский активно пиарит свою кандидатуру в преддверии выборов, представляя себя украинцам в образе успешного бизнесмена. Тем не менее реальность во многом расходится с его словами.

«Что мы знаем об Андрее Пальчевском в Украине? Он вылез на телеканалы с 12-го года, начал участвовать в шоу, новостях…Что хорошо он делает и чем мастерски владеет – это болтает на любые темы», - признал блогер.

При этом вся его «предпринимательская» деятельность заключается в том, что Пальчевский является инвестором в Eurolab. Корнак подчеркнул, что при этом клиника по документам Пальчевскому не принадлежит и он, по сути, выполняет роль пиар-лица.

Еще одним фактом в копилку о Пальчевском блогер назвал его развод с бывшей женой, с которой ведущий прожил 30 лет и нажил 4-х детей. После расставания женщина подала на алименты.

«Чем вы думаете закончился этот раздел имущества? Она получила ноль. То есть Пальчевский не дал ей ни копейки, ничего не оставил ни ей, ни семье, ни детям», - подчеркнул блогер.

Он также рассказал, что ему так и не удалось найти у Пальчевского никакого значимого имущества.

«Где он мультимиллионер? У него нет имущества! Ничего нет, все с его слов! Он – телеведущий…Он – голый король. Поэтому при разводе он кинул свою жену и детей», - подчеркнул Корнак.

Напомним, Пальчевского ждет крах на выборах мэра Киева, украинцы раскрыли свои предпочтения: реальные цифры.

Как сообщала Politeka, рвущийся в мэры Киева Пальчевский судился с женой из-за денег и не платит алименты: "Прикинулся бедняком и...".

Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы: опубликован рейтинг.