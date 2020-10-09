Реальные предпочтения украинцев показывают, что у новоявленного политика Андрея Пальчевского нет шансов победить на выборах мэра Киева
Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса, который проводился в Телеграм-канале Kyiv Live. Авторы опроса решили выяснить реальный уровень поддержки кандидатов в мэры столицы.
«За кого бы вы отдали свой голос на выборах мэра Киева?», - говорится в публикации.
В опросе приняли участие более 5800 человек. Результаты показали, что лидером гонки стал нынешний городской голова столицы Виталий Кличко, которого поддерживают 49% респондентов. Следом за ним идут Николай Томенко и Сергей Притула с 13% и 12% поддержки соответственно.
При этом Пальчевский оказался лишь на четвертом месте с большим отрывом от тройки лидеров. Уровень его поддержки составил 7%. В то же время, такой же уровень поддержки набрал и Андрей Билецкий, а это значит, что в ближайшее время Пальчевский может опуститься в рейтинге еще ниже.
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Далее в опросе идут Ирина Верещук (6%), Александр Попов (4%) и Алексей Кучеренко (2%).
Добавим, что ранее сообщалось, что украинцы совсем не верят политику Андрею Пальчевскому и его политсиле "Перемоге Пальчевського" накануне местных выборов.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен социологической группой "Рейтинг".
В опросе "Перемога Пальчевского" набрала всего 1,6% поддержки.
Напомним, рвущийся в мэры Киева Пальчевский судился с женой из-за денег и не платит алименты: "Прикинулся бедняком и...".
Как сообщала Politeka, партии Андрея Пальчевского предрекли крах на местных выборах: данные рейтинга.
Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы: опубликован рейтинг.