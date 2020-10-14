Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский тратит миллионы долларов на предвыборную кампанию

Как пишет Politeka.net, об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Сергей Корнак. По его словам, сегодня один билборд стоит 500 долларов в неделю, а у Пальчевского по всей Украине их очень много.

«Их же тысячи. Тысячи билбордов, чтобы его лицо было узнаваемым. Кто платит за этот весь шабаш. За чей счет банкет, кто оплачивает? Мы понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда человек берет столько денег, значит он берет на себя какие-то обязательства», - заявил Корнак.

Блогер уверен, что Пальчевский тратит миллионные бюджеты на кампанию, так как много платных объявлений с ним.

«Когда вы пойдете голосовать за человека, вы поймите одно: если он не указывает свои доходы, значит ему нечего сказать. Значит деньги забраны у нас с вами. Значит это деньги, украденные коррупционерами», - заявил блогер.

Ранее мы писали, что при разводе с женой, с которой он прожил 30 лет, Пальчевский доказывал в суде, что ему не чем делиться с законной супругой. При этом, в публичной плоскости он не раз заявлял о том, что является успешным бизнесменом.

Кроме этого, известный журналист Дмитрий Гордон заявил, что Андрей Пальчевский является действующим офицером спецслужб Российской Федерации. Журналист уверен, что у украинских спецслужб есть приличное досье на Пальчевского, которое вскоре может появиться в свободном доступе. Гордон также предположил, что клиника Пальчевского – это всего лишь прикрытие для его реальной работы.

Напомним, что рвущийся в мэры Киева Пальчевский судился с женой из-за денег и не платит алименты: "Прикинулся бедняком и...".

Как сообщала Politeka, блогер разоблачил «успешного бизнесмена» Пальчевского, оставившего детей без алиментов: «У него нет имущества!».

Также Politeka писала, что журналист Бойко разоблачил кандидата в мэры Киева Пальчевского: "Профессиональный мошенник".