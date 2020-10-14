Новоявлений політик Андрій Пальчевський виставляє себе успішним бізнесменом і мільйонером, проте на ділі у нього немає майна, а свою колишню дружину він після розлучення залишив ні з чим

Як повідомляє Політрада, про це у новому відео розповів блогер Сергій Корнак.

Він підкреслив, що останнім часом Пальчевський активно піарить свою кандидатуру напередодні виборів, представляючи себе українцям в образі успішного бізнесмена. Проте реальність багато в чому розходиться з його словами.

"Що ми знаємо про Андрія Пальчевського в Україні? Він виліз на телеканали з 12-го року, почав брати участь в шоу, новинах...що добре він робить і чим майстерно володіє – це базікає на будь - які теми", - визнав блогер.

При цьому вся його "підприємницька" діяльність полягає в тому, що Пальчевський є інвестором в Eurolab. Корнак підкреслив, що при цьому клініка за документами Пальчевському не належить і він, по суті, виконує роль піар-особи.

Ще одним фактом в скарбничку про Пальчевського блогер назвав його розлучення з колишньою дружиною, з якою ведучий прожив 30 років і нажив 4-х дітей. Після розставання жінка подала на аліменти.

"Чим ви думаєте закінчився цей розділ майна? Вона отримала нуль. Тобто Пальчевський не дав їй ні копійки, нічого не залишив ні їй, ні родині, ні дітям", - підкреслив блогер.

Він також розповів, що йому так і не вдалося знайти у Пальчевського ніякого значущого майна.

"Де він мультимільйонер? У нього немає майна! Нічого немає, все з його слів! Він-телеведучий ... він-голий король. Тому при розлученні він кинув свою дружину і дітей", - підкреслив Корнак.

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