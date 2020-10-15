"Він сам собі не належить"

Політолог і журналіст Юрій Романенко розповів, хто стоїть за партією «Перемога Пальчевського»

Як передає Politeka.net, відповідне відеозвернення Романенко опублікував на своєму каналі в Youtube. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

За словами Романенка, "Перемога Пальчевського" є фейковим проектом.

"Суть в тому, що спочатку це такий фейковий проект, де Пальчевський виступає в ролі голови, що говорить і нічого більше. Партія йому не належить, список йому не належить, він сам собі не належить", - заявив політолог.

Також Романенко спрогнозував, як закінчаться вибори для Пальчевського.

"Пальчевський просто стрясає повітря, щоб на цьому образі триндобола протягнути до Київради людей... спонсорів його так званої «Перемоги». А наступного дня після виборів про Пальчевського всі забудуть. Ось так от воно буде", - заявив політолог.

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