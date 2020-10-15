Политолог и журналист Юрий Романенко рассказал, кто стоит за партией «Перемога Пальчевского»
Как передает Politeka.net, соответствующее видеообращение Романенко опубликовал на своем канале в Youtube. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
По словам Романенко, "Перемога Пальчевского" является фейковым проектом.
«Суть в том, что изначально это такой фейковый проект, где Пальчевский выступает в роли говорящей головы и ничего более. Партия ему не принадлежит, список ему не принадлежит, он сам себе не принадлежит», - заявил политолог.
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Также Романенко спрогнозировал, как закончатся выборы для Пальчевского.
«Пальчевский просто сотрясает воздух, чтобы на этом образе трындобола протащить в Киевсовет людей… спонсоров его так называемой «Перемоги». А на следующий день после выборов о Пальчевском все забудут. Вот так вот оно будет», - заявил политолог.
Напомним, блогер рассказал, сколько кандидат в мэры Пальчевский тратит на билборды
Как сообщала Politeka, блогер разоблачил «успешного бизнесмена» Пальчевского, оставившего детей без алиментов: «У него нет имущества!»
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