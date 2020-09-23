Свого часу міг стати альтернативою метро

Свого часу в Києві хотіли запустити рейковий автобус, яким планували замінити метрополітен

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Коментарі.

Видання пише, що розробкою автобуса займалася приватна компанія і обійшлася вона в 3,5 мільйона доларів. Крім вагона, для експерименту була побудована колія довжиною 300 метрів.

Завдяки колесам з гумовим покриттям, рух вагона був практично безшумним. Експериментальний транспорт, що пересувався за допомогою струмоприймача, міг вміщати до 150 пасажирів і їхати зі швидкістю понад 100 км/год.

Проект в силу ряду причин так і не був реалізований. На сьогоднішній день вагон іржавіє під Гостомелем на експериментальному полігоні. Знімки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook користувач Кирило Степанець.

"Капвей - транспорт так і не наставшого майбутнього. За словами охоронця, скоро цей вагончик поріжуть (полотно порубали роками раніше). Праця інженерів, кілька витрачених мільйонів..." - повідомив він.

У коментарях користувачі активно обговорюють знахідку, висловлюючи різні припущення.

"Гіперлуп, початок) Наш бронепоїзд стоїть на запасному шляху. Викупити б в музей або під кафе в музей Укрзалізниці хоча б його.. класна ж штука була там два роки тому, вже тоді говорили, що його поріжуть, територія куплена кимось. А як би футуристично виглядав Київ з такими монорельсами. Спілкувався з охороною, на території будують завод, начебто з виробництва бетону. У планах вагончик залишити і переобладнати під битовку для охорони.",- пишуть люди.

Politeka писала, що міністр інфраструктури Владислав Криклій розкритикував ідею свого попередника Володимира Омеляна про будівництво Hyperloop в Україні. Криклій назвав саму пропозицію про будівництво високошвидкісного поїзда в Україні абсурдною.

"Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. У нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде", — підкреслив міністр.

При цьому він зазначив, що виступає за те, щоб український транспорт їздив, літав, плавав і розвивався максимально в усіх напрямках.

Нагадавши, з'явилося фото» випробувань Гіперлупа " Омеляна.

Як повідомляла Politeka, у Кабміні зібралися переробити СІЗО в готелі: "ще від гіперлупів не оговталися".

Також Politeka писала, що Київський вокзал зміниться до невпізнання, зроблено офіційну заяву: цього чекали всі.