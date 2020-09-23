В свое время мог стать альтернативой метро

В свое время в Киеве хотели запустить рельсовый автобус, которым планировали заменить метрополитен

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Комментарии.

Издание пишет, что разработкой автобуса занималась частная компания и обошлась она в 3,5 миллиона долларов. Кроме вагона, для эксперимента была построена колея длиной 300 метров.

Благодаря колесам с резиновым покрытием, движение вагона было практически бесшумным. Экспериментальный транспорт, передвигавшийся с помощью токоприемника, мог вмещать до 150 пассажиров и ехать со скоростью более 100 км/ч.

Проект в силу ряда причин так и не был реализован. На сегодняшний день вагон ржавеет под Гостомелем на экспериментальном полигоне. Снимки обнародовал на своей страницев в Facebook пользователь Кирилл Степанец.

"Капвэй – транспорт так и не наступившего будущего. По словам охранника, скоро этот вагончик порежут (полотно порубали годами ранее). Труд инженеров, несколько потраченных миллионов...", – сообщил он.

В комментариях пользователи активно обсуждают находку, высказывая разные предположения.

"Гиперлуп, начало) Наш бронепоезд стоит на запасном пути. Выкупить бы в музей или под кафе в музей Укрзалізниці хоча б його.. класна ж штука Была там два года назад, уже тогда говорили, что его порежут, территория куплена кем-то. А как бы футуристично выглядел Киев с такими монорельсами. Общался с охраной, на территории строят завод, вроде по производству бетона. В планах вагончик оставить и переоборудовать под бытовку для охраны.", – пишут люди.

Politeka писала, что министр инфраструктуры Владислав Криклий раскритиковал идею своего предшественника Владимира Омеляна о строительстве Hyperloop в Украине. Криклий назвал само предложение о строительстве высокоскоростного поезда в Украине абсурдным.

"Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что выступает за то, чтобы украинский транспорт ездил, летал, плавал и развивался максимально по всем направлениям.

Напомним, появилось фото «испытаний Гиперлупа» Омеляна.

Как сообщала Politeka, в Кабмине собрались переделать СИЗО в гостиницы: "еще от гиперлупов не оправились".

Также Politeka писала, что Киевский вокзал изменится до неузнаваемости, сделано официальное заявление: этого ждали все.