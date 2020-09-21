Вранці, 18 вересня у Святошинському районі столиці знайшли тіло 31-річного жителя Дніпра
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу столичної поліції.
На тілі чоловіка виявили велику кількість колото-різаних ран в області рук і шиї, також труп спотворили бездомні тварини.
При першому огляді з'ясувалося, що у загиблого відібрали цінні особисті речі.
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Правоохоронцям вдалося встановити особи чоловіків 1989 і 1990 років народження, підозрюваних у вбивстві. Один з них – уродженець Дніпропетровської області, інший – Херсонської. Їх затримали і вони зізналися у скоєному злочині.
Один з них повідомив, що загиблого знав давно, це дало йому можливість скористатися довірою чоловіка. Змовившись з подільником, підозрюваний хотів підсипати жителю Дніпра снодійне і пограбувати його. Однак жертва повела себе не так, як на це розраховували зловмисники, і вони зарізали молодого чоловіка, забравши у нього гроші і мобільний телефон, який потім здали в ломбард.
Пізніше з'ясувалося, що загинув відомий активіст з Дніпра Олександр Карасьов. Йому не вдалося відбитися від нападників, так як він страждав від ДЦП.
Politeka повідомляла, що убитий Олександр опинився в дитбудинку відразу після пологового будинку. Коли хлопчикові було шість років, він потрапив в будинок інвалідів, так як страждав ДЦП, у нього атрофія верхніх і нижніх кінцівок. Коли Олександру було 11 років, йому зробили операцію на ногах. Тільки після неї він зміг почати ходити. Далі його чекало довге і складне хірургічне лікування очей. Незважаючи на те, що у Саші з народження працювала тільки одна рука, він непогано плавав і навіть навчився вишивати хрестиком.
Олександр Карасьов був магістром НГУ. Свого житла у нього не було, тому він тимчасово поживав у студентському гуртожитку. Працював дніпрянин на підприємстві.
"Не віриться... Как? Світлий, добрий і нешкідливий чоловік. Саша, Спочивай з миром", - написав керівник громадської організації" МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА воїнів АТО м.Дніпро " ігор Вольвач.
Знайомі активіста кажуть, що Саша був дуже добрим і світлим. Він багато розповідав про свої плани. Він хотів переїхати в столицю і побудувати успішну кар'єру. Він вірив у людей і в світле майбутнє нашої країни.
Нагадаємо, в Кривому Розі 17-річному активісту завдали удару ножем у серце: "захищав батька друга".
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