Утром, 18 сентября в Святошинском районе столицы нашли тело 31-летнего жителя Днепра

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

На теле мужчины обнаружили большое количество колото-резаных ран в области рук и шеи, также труп обезобразили бездомные животные.

При первом осмотре выяснилось, что у погибшего отобрали ценые личные вещи.

Правоохранителям удалось установить личности мужчин 1989 и 1990 годов рождения, подозреваемых в убийстве. Один из них – уроженец Днепропетровской области, другой – Херсонской. Их задержали и они признались в совершенном преступлении.

Один из них сообщил, что погибшего знал давно, это дало ему возможность воспользоваться доверием мужчины. Сговорившись с подельников, подозреваемый хотел подсыпать жителю Днепра снотворное и ограбить его. Однако жертва повела себя не так, как на это рассчитывали злоумышленники, и они зарезали молодого человека, забрав у него деньги и мобильный телефон, который затем сдали в ломбард.

Позже выяснилось, что погиб известный активист из Днепра Александр Карасев. Ему не удалось отбиться от напавших, так как он страдал от ДЦП.

Politeka сообщала, что убитый Александр оказался в детдоме сразу после роддома. Когда мальчику было шесть лет, он попал в дом инвалидов, так как страдал ДЦП, у него атрофия верхних и нижних конечностей. Когда Александру было 11 лет, ему сделали операцию на ногах. Только после нее он смог начать ходить. Далее его ожидало долгое и сложное хирургическое лечение глаз. Несмотря на то, что у Саши с рождения работала только одна рука, он неплохо плавал и даже научился вышивать крестиком.

Александр Карасев был магистром НГУ. Своего жилья у него не было, потому он временно поживал в студенческом общежитии. Работал днепрянин на предприятии.

"Не верится... Как? Светлый, добрый и безобидный человек. Саша, Покойся с миром", - написал руководитель общественной организации "Городская организация инвалидов и воинов АТО г. Днепр" Игорь Вольвач.

Знакомые активиста говорят, что Саша был очень добрым и светлым. Он много рассказывал о своих планах. Он хотел переехать в столицу и построить успешную карьеру. Он верил в людей и в светлое будущее нашей страны.

Напомним, в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".

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