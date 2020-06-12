Депутат ударил ребенка, а затем сам написал заявление в полицию

На Киевщине местный депутат ударил ребенка палкой за то, что он подошел к пруду, который якобы принадлежит ему.

Скандальное происшествие случилось в селе Княжичи Броварского района. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на “Факты ICTV”.

Отмечается, что озеро возле которого произошла стычка, закрыто забором, но только с одной стороны. Дети рассказали, что подошли к озеру с другой стороны, где никакого забора нет. Мальчишки скорее всего хотели просто искупаться.

Несмотря на то, что они извинились перед чиновником и собирались уходить, депутат ударил одного из детей палкой. После этого они убежали.

Медики костатирували у мальчика ушиб почки, но мужчина отрицает, что бил детей.

Кроме того, он написал заявление в полицию, сообщив, что в него якобы стрелял отец детей.

Ранее сообщалось, что депутата Петра Порошенко раскритиковали за использование русского языка

Как передает Politeka.net соответствующие кадры опубликовал журналист Александр Волков на своей странице в Facebook.

"Собратья, спросите, пожалуйста, у нашего гетмана Петра Алексеевича, почему в генеральной прокуратуре он говорит по-русски? Это некая измена", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как соратники Порошенко пытаются следом за ним прорваться в кабинет генпрокурора. После того как экс-президент со своими единомышленниками оказались за столом, Венедиктова объяснила, что им придется подождать, поскольку у него назначена встреча с послом Швейцарии.

Также мы писали, что скандальный народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар снова опозорился в результате общения с пенсионеркой, которая задавала ему вопросы в прямом эфире.

В Телеграмм-канале PavlovskyNews появилось короткое интервью с нардепом, в котором он рассказал, почему Любовь Колючая из села Аджамка, которая обратилась к нему за помощью, ее не получила.

Как стало известно, Любовь Павловна, которой Брагар в прямом эфире посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, обратилась к нему за помощью. Она просила помочь ей приобрести новый газовый котел.

Напомним, что українці, которые задолжали за коммуналку, расплачиваются собаками, Брагар радуется: "Пустили тузика с молотка".

Также Politeka писала, что продавец собак Брагар разозлил украинцев новой инициативой: «Срочно пройти психиатра».

А еще Politeka сообщала, что в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагар об отмене уроков истории, «это дно».