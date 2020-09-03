Американське видання New York Post помилково віднесло українську столицю до Росії Про це йдеться у новині про українку в аеропорту "Бориспіль", яка вирішила подихати свіжим повітрям на крилі літака, передає Politeka .

"Цій перегрітій жінці закортіло зійти з рейсу в Росії", – йдеться в опублікованому тексті.

Станом на цю хвилину помилку не виправлено.





Нагадаємо, інцидент в аеропорту "Бориспіль" стався 31 серпня. Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія – Київ". Вона вирішила подихати свіжим повітрям й просто, відчинивши двері, прогулялася по крилу літака. Відео у мережі опублікували очевидці незвичайної події.

Після інциденту авіакомпанія МАУ внесла до чорного списку пасажирку. Внесення в чорний список означає, що порушник більше не зможе літати літаками МАУ по всій мережі маршрутів. Однак в авіакомпанії не уточнили термін дії заборони.





Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.

На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.

Вже 2 вересня невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По даний, напад стався 05: 00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.

Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій.

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