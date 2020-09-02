Мер Києва Віталій Кличко попередив киян про "інфекційний вибух"
Про це він сказав під час онлайн прес-конференції.
"Не носять маски. Перестали дезінфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі запитують-звідки така негативна динаміка поширення вірусу.
І хто ж на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху", - підкреслив він.
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