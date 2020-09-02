Мер Києва Віталій Кличко попередив киян про "інфекційний вибух"

Про це він сказав під час онлайн прес-конференції.

"Не носять маски. Перестали дезінфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі запитують-звідки така негативна динаміка поширення вірусу.

І хто ж на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху", - підкреслив він.

До слова, у Києві під Верховною Радою зібрався мітинг

Представники організації "АвтоЄвроСила" вимагають негайного збору комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та голосування за законопроект під номером 3704.

Наступна вимога-голосування за цей законопроект у залі Ради вже завтра, 3 вересня.

Цей документ допоможе знизити ціни на розмитнення автотранспортних засобів, ввезених в країну з-за кордону.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви: перші кадри того, що відбувається.

Жінка пригрозила підірвати потяг Маріуполь-Київ, поліція з'їхалася на станцію: деталі

Також ми повідомляли, що Китайський вірус зібрав новий "урожай" з жертв у Києві: встановлено черговий антирекорд.