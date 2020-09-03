Американское издание New York Post ошибочно отнесло украинскую столицу в Россию Об этом говорится в новости об украинке в аэропорту "Борисполь", которая решила подышать свежим воздухом на крыле самолета, передает Politeka.

"Этой перегретой женщине приспичило сойти с рейса в России", – говорится в опубликованном тексте.

По состоянию на эту минуту ошибка не исправлена.

Напомним, инцидент в аэропорту "Борисполь" произошел 31 августа. Женщина была пассажиркой рейса "Анталия-Киев". Она решила подышать свежим воздухом и просто, открыв дверь, прогулялась по крылу самолета. Видео в сети опубликовали очевидцы необычного события.

После инцидента авиакомпания МАУ внесла в черный список пассажирку. Внесение в черный список означает, что нарушитель больше не сможет летать самолетами МАУ по всей сети маршрутов. Однако в авиакомпании не уточнили срок действия запрета.

Напомним, 1 сентября была «заминирована» киевская гимназия. Сигнал о минировании учебного заведения поступил от родителей гимназистов чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и спасатели. В школу никого не пускали. После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.

Уже 2 сентября неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий.



Напомним, фермер решил подбросить гранату Зеленскому, слеталась Нацгвардия: все детали.

Как сообщала Politeka, Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом": "А потом все спрашивают - откуда..."



Кроме того мы писали, что бунт разгорелся под Радой в Киеве, у людей сдали нервы.



