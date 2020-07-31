Відтепер у київських школах перед початком уроків буде звучати гімн України

Про це повідомляє в Facebook голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції в Київській міській раді Олег Бондарчук, передає Politeka.

"На сьогоднішньому пленарному засіданні Київрада підтримала свободівський проект рішення (авторства Олега Бондарчука, Юрія Сиротюка, Ігоря Мірошниченка) про початок виконання Державного Гімну України у школах столиці", – йдеться у повідомленні.

На думку ініціаторів даного рішення, прослуховування гімну у школах сприятиме вихованню патріотизму у підростаючого покоління.

Politeka писала, що на Дніпропетровщині невідомі поглумилися над державним прапором. Так, повідомляється, що в Покриві Дніпропетровської області невстановлені особи пошматували державний прапор на адміністративній будівлі по вулиці Центральній.

В цій будівлі розташовано місцеве Управління освіти і бібліотеки. Співробітники відомства, прийшовши вранці на роботу помітили цей кричущий факт наруги над символом української державності.

А в окупованому Донецьку масово знімають російські прапори. Відповідне фото опублікували у телеграм-каналі «Донбаський Кейс».

Відомо, що свою функцію триколори виконали, оскільки День Росії пройшов, голосування за поправки до Конституції РФ і обнулення Путіна закінчилося, а надія на те, що Росія забере Донбас під своє крило, стає дуже примарною.

Politeka повідомляла, що на Донбасі волонтери запустили в небо прапор України, який долетів до окупованих територій і неабияк розлютив бойовиків.

Український прапор запустили в небо над окупованим Донецьком. За словами волонтера, після запуску стало відомо, що російські окупанти ще протягом 20 хвилин стріляли по прапору.

Окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.

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