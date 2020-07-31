Отныне в киевских школах перед началом уроков будет звучать гимн Украины
Об этом сообщает в Facebook председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции в Киевском городском совете Олег Бондарчук, передает Politeka.
"На сегодняшнем пленарном заседании Киевсовет поддержал свободовский проект решения (авторства Олега Бондарчука, Юрия Сиротюка, Игоря Мирошниченко) о начале выполнения Государственного Гимна Украины в школах столицы", – сказано в сообщении.
По мнению инициаторов данного решения, прослушивание гимна в школах поспособствует воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
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Politeka писала, что на Днепропетровщине неизвестные надругались над государственным флагом. Так, сообщается, что в Покрове Днепропетровской области неустановленные лица разорвали государственный флаг на административном здании по улице Центральной.
В этом здании расположено местное Управление образования и библиотеки. Сотрудники ведомства, придя утром на работу заметили этот вопиющий факт надругательства над символом украинской государственности.
А в оккупированном Донецке массово снимают российские флаги. Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Донбасский Кейс».
Известно, что свою функцию триколоры выполнили, поскольку День России прошел, голосование по поправкам в Конституцию РФ и обнулению Путина закончилось, а надежда на то, что Россия заберет Донбасс под свое крыло, становится очень призрачной.
Politeka сообщала, что на Донбассе волонтеры запустили в небо флаг Украины, который долетел до оккупированных территорий и изрядно разозлил боевиков.
Украинский флаг запустили в небо над оккупированным Донецком. По словам волонтера, после запуска стало известно, что российские оккупанты еще в течение 20 минут стреляли по флагу.
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