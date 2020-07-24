У Києві 19-річна дівчина впала в каналізаційну шахту
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook прес-служби столичної патрульної поліції.
Повідомляється, що подія трапилася на вулиці Виговського. Дівчина впала в люк, проте вибратися з нього назад самостійно не могла.
"Вночі патрульні отримали виклик. Заявник повідомив, що в каналізаційному люку знаходиться людина і просить про допомогу. Патрульні виявили в шахті 19-річну дівчину.
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Вона розповіла, що впала і вдарилася. Один з патрульних спустився до жінки і оглянув її травми. Завдяки старанням інспекторів і перехожих жінку витягли на поверхню. Їй викликали бригаду швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні поліцейських.
Також повідомляється, що після детального медогляду лікарі "швидкої" постраждалу відпустили додому.
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