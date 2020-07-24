У Києві 19-річна дівчина впала в каналізаційну шахту

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook прес-служби столичної патрульної поліції.

Повідомляється, що подія трапилася на вулиці Виговського. Дівчина впала в люк, проте вибратися з нього назад самостійно не могла.

"Вночі патрульні отримали виклик. Заявник повідомив, що в каналізаційному люку знаходиться людина і просить про допомогу. Патрульні виявили в шахті 19-річну дівчину.

Вона розповіла, що впала і вдарилася. Один з патрульних спустився до жінки і оглянув її травми. Завдяки старанням інспекторів і перехожих жінку витягли на поверхню. Їй викликали бригаду швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні поліцейських.

Також повідомляється, що після детального медогляду лікарі "швидкої" постраждалу відпустили додому.

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"Жоден з наших президентів цього не робив. З сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - написав він.

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