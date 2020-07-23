Жители Киева обратили свое внимание на загадочную разметку велодорожки

Об этом сообщил на странице сообщества "Белый велосипед" в Facebook пользователь Александр Яковецкий, передает Politeka.

Так, неподалеку от ресторана "Верховина" на столичном проспекте Победы разметку сделали таким образом, что одна из полос упирается в столбы.

Позже в сообществе показали другу фотографию: разметку "исправили" таким образом, что с левой полосы знак велосипедного движения стерли вообще, нарисовав его на правой полосе, таким образом предлагая велосипедистам ехать в столбы в обеих направлениях.

Жители Киева активно комментируют это сообщение.

"Убей себя об столб, выпей яду", – пишет пользователь Алексей Дровозюк.

"Заберите у них кто то краску наконец-то", – просит он также.

"Это насмешка над велосипедистами какая-то", – возмущен Иван Артеменко.

Politeka писала, что кадры кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе вызвали большой резонанс в соцсетях. Очевидцы опубликовали на YouTube видео, как автомобильная колонна передвигалась по городу.

Накануне Владимир Зеленский посетил Одессу с рабочей поездкой. Как обратили внимание местные жители, в сопровождении президента было около десятка автомобилей, включая полицейскую. Украинцы обсудили президентский кортеж в комментариях под видео, и мнения их разделились

В Киеве перекрывают дороги, есть угроза взрыва: первые кадры с места событий.

В Украине засняли роскошный кортеж авто, фото: "только номерной знак стоит..."

В элитном роддоме Киева бросили новорожденную: новые детали резонансного скандала.