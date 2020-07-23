В Киеве новорожденного ребенка оставили в роддоме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, в столице родители отказались от новорожденной девочки. При этом инцидент произошел в элитном роддоме, в котором новоиспеченным родителям за роды приходится платить от 49 до 108 тысяч гривен.

Родители отказались от ребенка из-за того, что девочка родилась с врожденной патологией развития, но не критической - при условии правильного лечения с ней можно жить вполне нормальной жизнью.

О резонансном случае в столице первым рассказал известный украинский генетик и репродуктолог Валерий Зукин, который возглавляет один из самых престижных родильных домов Украины.

По словам врача, супруги ожидали, что у них родится абсолютно здоровый ребенок, так как эту патологию на УЗИ было не видно. Беременность проходила хорошо, и девочка родилась вовремя, однако родители не были готовы к такому.

Зукин отметил, что с точки зрения пороков развития данная патология является достаточно редкой, однако она прекрасно поддается лечению.

"Оставить своего ребенка - это предательство", - прокомментировала ситуацию акушер-гинеколог с многолетним стажем Надежда Проценко.

На фоне этого врач посоветовала будущим родителям проводить обследование еще на этапе планирования ребенка, чтобы узнать о любых факторах риска.

Следует отметить, что родильный дом, в котором родители отказались от ребенка, является очень популярным среди звезд украинского шоу-бизнеса. Здесь своих детей рожали Джамала, Надежда Бабкина, а также телеведущая Валентина Хамайко.

История с брошенным ребенком стала резонансной после публикации об этом случае в соцсети. В роддом обратилось много желающих помочь девочке и стать ее родителями. Впоследствии Зукин написал еще одну публикацию в Facebook, поблагодарив украинцам за желание помочь и отзывы. Он также рассказал, что девочку уже прооперировали, и пока что с ней все нормально.

Напомним, в Киеве двухлетнюю девочку срочно увезли на скорой: "Мама пила на кухне с соседями".

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