В Киеве 19-летняя девушка упала в канализационную шахту

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы столичной патрульной полиции.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Выговского. Девушка упала в люк, однако выбраться из него обратно самостоятельно не могла.

"Ночью патрульные получили вызов. Заявитель сообщил, что в канализационном люке находится человек и просит о помощи. Патрульные обнаружили в шахте 19-летнюю девушку.

Она рассказала, что упала и ударилась. Один из патрульных спустился к женщине и осмотрел ее травмы. Благодаря стараниям инспекторов и прохожих женщину вытащили на поверхность. Ей вызвали бригаду скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении полицейских.

Также сообщается, что после детального медосмотра врачи "скорой" отпустили пострадавшую домой.

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Учредитель общественного велопроката Bikenow Алексей Кушка рассказал, что в парке "Молодежном" на Троещине вандалы ночью сбросили с парковки городского велопроката, которая обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Стоимость велотранспорта составляет около 25 тысяч грн.

"Ни один из наших президентов этого не делал. Из соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали", - написал он.

В Киеве разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девушку. Сообщается, что пропала Людмила Ретуева 2005 года рождения. В среду, 22 июля, девушка ушла из дома, который находится в Оболонском районе столицы. На данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно. Несовершеннолетнюю ищут правоохранители.

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