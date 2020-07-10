Популярні пляжі Києва не відповідають санітарним правилам, і відпочивати на них небезпечно для здоров'я.

Як повідомляє Politeka.net, столична Госпотребслужба провела дослідження води і опублікувала невтішні результати на офіційному сайті.

Експерти виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички на таких пляжах: "Венеція", "Дитячий", "Райдуга", "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Молодіжний", "Тельбін", "Чорторий", "Центральний" і "Троєщина". Крім того, на "Тельбін" занадто високий колі-індекс (фекальне забруднення).

Багато пляжів не відповідають нормам за іншими показниками. Так, на "Галерному" фахівці зафіксували неприємний запах і дрібні водорості. Небезпечний рівень водню виявили на пляжі "Венеція", "Золотий", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий", "Передмістна Слобідка" і "Центральний". Майже на всіх вищезазначених пляжах помітили нестачу кисню.

На пляжах «Вербний», «Передмістна Слобідка» і «Центральний» фахівці знайшли загальні колі-форми в пробах з питних фонтанчиків. У той же час, вода на "Центральному" насичена маршанцем, а на "Центральному", "Веселці" і "Вирі" - залізом.

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