Популярные пляжи Киева не соответствуют санитарным правилам, и отдыхать на них опасно для здоровья.

Как сообщает Politeka.net, столичная Госпотребслужба провела исследование воды и опубликовала неутешительные результаты на официальном сайте.

Эксперты выявили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки на таких пляжах: "Венеция", "Детский", "Радуга", "Золотой", "Предместная Слободка", "Молодежный", "Тельбин", "Водоворот", "Центральный" и "Троещина". Кроме того, на "Тельбине" слишком высокий коли-индекс (фекальное загрязнение).

Многие пляжи не соответствуют нормам по другим показателям. Так на "Галерном" специалисты зафиксировали неприятный запах и мелкие водоросли. Опасный уровень водорода обнаружили на пляжах "Венеция", "Золотой", "Радуга", "Молодежный", "Детский", "Предместная Слободка" и "Центральный". Почти на всех вышеупомянутых пляжах заметили нехватку кислорода.

На пляжах «Вербный», «Предместная Слободка» и «Центральный» специалисты нашли общие коли-формы в пробах из питьевых фонтанчиков. В то же время, вода на "Центральном" насыщена маршанцем, а на "Центральном", "Радуге" и "Водовороте" - железом.

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