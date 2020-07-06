Стало відомо, що може врятувати рейтинг президента Володимира Зеленського

Про це в ефірі українського телеканалу заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, пише Politeka.net.

За його словами, він шкодує, що був учасником двох Майданів, оскільки до влади потім прийшли зовсім не нові люди.

"Я два Майдана відходив від дзвінка до дзвінка і можу сказати: я шкодую, що я був на Майдані. Особливо другий раз. Ніхто не уявляв собі, що боротьба з Януковичем і Партією регіонів закінчиться тим, що прийде засновник Партії регіонів, Порошенко, до влади. Якщо запитати у людей, чи готові вони були до цієї трійці: Кличко, Яценюк і незабутній Петро Олексійович - ніхто до цього не був готовий. Всі чекали приходу нової чесної людини. Вийшли не зовсім нові і не зовсім знаєте якісь", - обурився Пальчевський в ефірі ток-шоу на українському каналі.

Громадський діяч попередив владу, що вона ризикує втратити свої переваги, якщо не почне реалізовувати передвиборні обіцянки.

Що стосується "посадки Порошенка", вона допоможе Зеленському утримати ситуацію під контролем.

"Я весь час задаю питання: а що може врятувати Зеленського та "зелене" рух? Посадка Порошенка... Якщо вона відбудеться - у Зеленського є шанс утримати ситуацію під контролем. Але якщо вона не відбудеться, а злі язики стверджують, що вона не відбудеться, що є нібито домовленість.... Не знаю, я свічку не тримав. Але до тих пір, поки він не сидить - така точка зору буде мати місце. Всі будуть думати: не сидить - значить порішали", - продовжив Пальчевський в ефірі ток-шоу.

Разом з цим, як стверджує громадський діяч, екс-президента Петра Порошенка з кожним днем більше шансів уникнути відповідальності за свої минулі діяння.

"Тепер у Зеленського буде ділема. Але чим ближче до американських виборів і чим менше рейтинг самого президента - тим складніше йому заховати нашого кучерявого екс-президента в буцегарні", - підсумував Пальчевський в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський назвав єдиний шлях для світу на Донбасі: "Перше, щоб я зробив...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

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