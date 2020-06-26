Що відомо на даний момент

У Києві спалах китайського вірусу зафіксували на ринку "Троєщина"

Так, вірус виявили у п'яти працівників, передає Politeka.net.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Спалах вірусу зафіксований на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції", – підкреслив мер.

За словами Кличка, Госпродпотребслужба визначить коло контактних осіб, а комісія з надзвичайних ситуацій міста прийме рішення про можливість подальшої роботи ринку.

Раніше ми писали, що 25 червня київські медики влаштували масштабний протест під столичною мерією

Поскаржилися лікарі на те, що працюють вже три місяці без зарплат, а пацієнти не отримують лікування

На акцію протесту вийшли кілька десятків людей: всі співробітники Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, а також Центру мікрохірургії ока. У цих двох медичних установ схожа проблема: відсутність зарплат. Як виявилося, після нового етапу медичної реформи обидва центру досі не уклали договору з Національною службою здоров'я України за тарифів.

У результаті установи не отримують належного фінансування, а дітей і літніх людей кидають напризволяще. Так у перинатальному центрі влади відмовляються оплачувати лікування інфекційних хворих, а центр очної хірургії - на операції пацієнтам.

Медки зібралися під стінами міської мерії в масках, халатах і з красномовними плакатами: "Зупиніть геноцид медицини", "Медики вже три місяці без оплати праці", "Закриваєте лікарню - відкривайте цвинтар", "Вимагаємо справедливих рішень".

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