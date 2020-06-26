В Киеве вспышку китайского вируса зафиксировали на рынке "Троещина"

Так, вирус обнаружили у пяти работников, передает Politeka.net.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вспышка вируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции", – подчеркнул мэр.

По словам Кличко, Госпродпотребслужба определит круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

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Врачи пожаловались, что работают уже три месяца без зарплат, а пациенты не получают лечение

На акцию протеста вышли несколько десятков человек: все сотрудники Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, а также Центра микрохирургии глаза. У этих двух медицинских учреждений похожая проблема: отсутствие зарплат. Как оказалось, после нового этапа медицинской реформы оба центра до сих пор не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины из-за тарифов.

В итоге учреждения не получают должного финансирования, а детей и пожилых людей бросают на произвол судьбы. Так в перинатальном центре власти отказываются оплачивать лечение инфекционных больных, а центре глазной микрохирургии - на операции пациентам.

Медки собрались под стенами городской мэрии в масках, халатах и с красноречивыми плакатами: "Остановите геноцид медицины", "Медики уже три месяца без оплаты труда", "Закрываете больницу - открывайте кладбище", "Требуем справедливых решений".

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