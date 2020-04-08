Кількість хворих китайським вірусом у Києві невблаганно росте, статистика захворюваності по районах також змінилася
Як повідомляє Politeka.net, в середу, 8 квітня, в столиці України було офіційно підтверджено 294 випадки захворювання. Про це мер Віталій Кличко заявив під час прес-конференції в режимі онлайн (щоб подивитися карту зараження по районах, проскрольте далі).
Кількість хворих киян за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Інфіковані 8 жінок віком від 29 до 67 років і 6 чоловіків у віці від 43 до 61 року.
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Лідирують за кількістю випадків зараження уханьским вірусом Печерський, Дарницький та Шевченківський райони столиці. Повна статистика виглядає таким чином:
Голосіївський — 28 (+1)
Дарницький — 43 (+3)
Деснянський — 18 (+2)
Дніпровський — 18 (+2)
Оболонський — 22
Печерський — 48
Подільський — 21
Святошинський — 15 (+1)
Солом'янський 39 (+3)
Шевченківський — 42 (+3)
Більшість киян, у яких діагностовано вірус, — це люди молодого і середнього віку, активна частина жителів міста.
Нагадаємо, що 7 квітня в Олександрівській лікарні Києва від смертельного вірусу помер 36-річний Максим К. Його госпіталізували в лікарню на початку березня, лікарі боролися за його життя кілька тижнів, підключали до апарату ШВЛ і ЕКМО, але врятувати хворого не вдалося.
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