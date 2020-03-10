У Києві два водії маршруток влаштували бійку на дорозі

Інцидент стався поруч зі станцією метро "Чернігівська". Про це повідомили в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Причини конфлікту не повідомляються, проте на опублікованому в соціальних мережах відео зображені кадри, як двоє чоловіків влаштували "розбірки" прямо біля транспортних засобів поряд з громадською зупинкою.

В коментарях кияни почали обговорювати бійку.

«Навіть чорнобиль не зробив з людьми в цій країні такого жаху, як нинішня політика оскотинивания населення... це морок», «Він забрав його пасажира», «Треба підняти плату за проїзд», «Водій маршрутки, позаду, підлетів до водія, що попереду і почався знатний махач) Думаю, що за місце в черзі», «Це нормально», «Разминочка перед рейсом», «Нормальний движ, це заслали чужинця в зграю?», – написали в мережі.

Звичайний ранок для водіїв маршруток на Чернігівській Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 10. März 2020

Нагадаємо, що в Києві замінували торговий центр. На цей раз надійшов дзвінок в поліцію про замінування ТРЦ Квадрат на Перова, 36. Всіх вивели на вулицю.

Фахівці та вибухотехніки розпочали перевірку.

Також в мережі показали фотографії з місця НП.

Також ми писали, що у Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини. Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП

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