В Киеве два водителя маршруток устроили драку на дороге
Инцидент произошел рядом со станцией метро "Черниговская". Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Причины конфликта не сообщаются, однако на опубликованном в социальных сетях видео запечатлены кадры, как двое мужчин устроили "разборки" прямо у транспортных средств рядом с общественной остановкой.
В комментариях киевляне начали обсуждать драку.
«Даже чернобыль не сделал с людьми в этой стране такого ужаса, как нынешняя политика оскотинивания населения... это мрак», «Он забрал его пассажира», «Надо поднять плату за проезд», «Водитель маршрутки, позади, подлетел к водителю, что впереди и начался знатный махач) Думаю, что за место в очереди», «Это нормально», «Разминочка перед рейсом», «Нормальный движ, это заслали чужака в стаю?», – написали в сети.
Напомним, что в Киеве заминировали торговый центр. На этот раз поступил звонок в полицию о минировании ТРЦ Квадрат, что на Перова, 36. Всех вывели на улицу.
Специалисты и взрывотехники начали проверку.
Также в сети показали фотографии с места ЧП.
Также мы писали, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка. Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.
Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.
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