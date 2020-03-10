В Киеве два водителя маршруток устроили драку на дороге

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Черниговская". Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причины конфликта не сообщаются, однако на опубликованном в социальных сетях видео запечатлены кадры, как двое мужчин устроили "разборки" прямо у транспортных средств рядом с общественной остановкой.

В комментариях киевляне начали обсуждать драку.

«Даже чернобыль не сделал с людьми в этой стране такого ужаса, как нынешняя политика оскотинивания населения... это мрак», «Он забрал его пассажира», «Надо поднять плату за проезд», «Водитель маршрутки, позади, подлетел к водителю, что впереди и начался знатный махач) Думаю, что за место в очереди», «Это нормально», «Разминочка перед рейсом», «Нормальный движ, это заслали чужака в стаю?», – написали в сети.

Звичайний ранок для водіїв маршруток на Чернігівській Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 10. März 2020

Напомним, что в Киеве заминировали торговый центр. На этот раз поступил звонок в полицию о минировании ТРЦ Квадрат, что на Перова, 36. Всех вывели на улицу.

Специалисты и взрывотехники начали проверку.

Также в сети показали фотографии с места ЧП.

Также мы писали, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка. Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

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