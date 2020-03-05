Все відбулося дуже швидко

У Києві зняли інцидент, який стався на Майдані

Кілька людей залізли на скляний дах ТЦ "Глобус" і спустилися з нього. Про це повідомляється в соцмережі, пише Politeka.net.

В результаті невдалого приземлення одна людина отримала травми і довго не могла встати на ноги, а другий впав на асфальт і навіть не поворухнувся. Пізніше піднявся тільки один.

У мережі припускають, що один з підлітків загинув. На одному з кадрів чітко видно кров на асфальті.

До потерпілого підійшли люди, щоб допомогти.

Подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, в Києві помітили двох підлітків, які, за твердженнями очевидців, курили марихуану в кущах. Відповідні фото з'явилися в соцмережі.

Як повідомляється, підлітків бачили на Печерську, на вулиці Федорова.

В коментарях українці почали навперебій висловлювати думку про побачене, давати поради і нарікати на молодь.

Раніше ми писали, що минулого місяця в Києві зникли двоє дітей. Обидва вихованця Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 пішли в школу і не повернулися.

Поліція знайшла дітей, 9 і 11 років, через три години після заяви.

З'ясувалося, що діти замість занять вирішили провідати родичів у Святошинському районі. Дітей повернули до притулку, де поліцейські провели з ними профілактичну бесіду.

Нагадаємо також , що 14-річний підліток пішов з дому на Київщині і не повернувся додому.

Дмитра Бойченко – мешканця села Велика Снітинка Фастівського району Київщини шукали всім селом минулого місяця.

Як виявилося, хлопець пішов з дому по вулиці Медової напередодні, 5 лютого, у п'ятій годині вечора, і про його місцезнаходження нічого не було відомо.

Раніше повідомлялося, що в минулому році 12-річна дівчинка вистрибнула з вікна школи в Києві.

Тоді лікарі діагностували у дівчинки перелом обох ніг, тазу, хребта в поперековому відділі, забій легень та черепно-мозкову травму.

Причина страшного вчинку дівчинки була невідомою.

«Ангелінку виховує тато і бабуся з дідусем. Стан важкий у всіх», — зізналася одна зі знайомих сім'ї.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в Києві, знищені автомобілі: кадри вогняного ПП

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