В Киеве засняли инцидент, который произошел на Майдане

Несколько человек забрались на стеклянную крышу ТЦ "Глобус" и спустились с нее. Об этом сообщается в соцсети.

В результате неудачного преземления один человек получил травмы и долго не мог встать на ноги, а второй упал на асфальт и даже не пошевилился. Позже поднялся только один.

В сети предполагают, что один из подростков погиб. На одном из кадров отчетлива видна кровь на асфальте.

К пострадавшему подошли люди, чтобы помочь.

Подробности выясняются.