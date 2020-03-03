Сьогодні, 3 березня, зв'язку з проведенням на НСК «Олимпийский» футбольного матчу в Києві перекриють входи станцій метро

Так, під можливе обмеження проходу на вході в станцію потрапили: «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого». Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву київського метрополітену в мережі.

Початок чемпіонату України заплановано на 19:30 і завершиться близько 21:20.

Після 20 турів «Динамо» має 39 очок і йде на третьому місці в чемпіонаті. «Колос» (Ковалівка, Київська область) з 26 заліковими пунктами йде шостим.

Нагадаємо, що політика київського метрополітену дуже непослідовна, що активно обговорюють користувачі мережі. Так, українка Марина Пономаренко розмістила пост, де повністю описала, в чому проблема київського метро.

В пості йдеться, як розвивалися події з картками і жетони в метро. Наприклад, спочатку оголошувалося, що в користування вводиться зелена картка замість жетонів. Далі зелені замінили - синіми.

А після цього рекомендували завести банківську карту з пейпасом. В останньому випадку виникло незручність через те, що можна користуватися лише двома турнекетами з терміналом. Проте користуватися цим способом потрібно було через час, адже система не була готова, тому потрібно знову купувати картки.

Далі пропонувалося придбати QR-код, а потім: "Купи жетон, зрештою, купи цей чортовий жетон, вже до кінця місяця ніяких жетонів не буде, купи жетон, с**а!", - написала українка.

Крім того, картки і додатку знову могли не працювати, тож доводилося купувати жетони.

"Ми не винні, говорили вони. QR-код? Який-ніякий QR-код, у нас немає таких турнікетів. «Йди купуй жетон» - кричали вони. Як усі нормальні люди. Он чергу в касу з кількох сотень людей, ти що, особливий? Один жетон в одні руки", - продовжила українка.

А далі все по колу: можна купувати через термінал, далі - проїзд жетоном, пейпас не працює, термінал не працює і так далі.

За кілька днів пост зібрав майже 10 тисяч лайків та коментарів.

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