Сегодня, 3 марта, связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча в Киеве перекроют входы станций метро

Так, под возможное ограничение прохода на входе в станцию попали: «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление киевского метрополитена в сети.

Начало чемпионата Украины запланировано на 19:30 и завершится около 21:20.

После 20 туров «Динамо» имеет 39 очков и идет на третьем месте в чемпионате. «Колос» (Ковалевка, Киевская область) с 26 зачетными пунктами идет шестым.

Напомним, что политика киевского метрополитена очень непоследовательна, что активно обсуждают пользователи сети. Так, украинка Марина Пономаренко разместила пост, где полностью описала, в чем проблема киевского метро.

В посте говорится, как развивались события с карточками и жетонами в метро. Например, сначала объявлялось, что в пользование вводится зеленая карточка вместо жетонов. Далее зеленые заменили - синими.

А после этого рекомендовали завести банковскую карту с пейпасом. В последнем случае возникло неудобство из-за того, что можно пользоваться лишь двумя турнекетами с терминалом. Однако пользоваться данным способом нужно было через время, ведь система не была готова, поэтому нужно снова покупать карточки.

Далее предлагалось приобрести QR-код, а потом: "Купи жетон, в конце концов, купи этот чертов жетон, уже к концу месяца никаких жетонов не будет, купи жетон, с**а!", - написала украинка.

Кроме того, карточки и приложения снова могли не работать, поэтому приходилось покупать жетоны.

"Мы не виноваты, говорили они. QR-код? Какой-никакой QR-код, у нас нет таких турникетов. «Иди покупай жетон» - кричали они. Как все нормальные люди. Вон очередь в кассу с нескольких сотен людей, ты что, особенный? Один жетон в одни руки", - продолжила украинка.

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