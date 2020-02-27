У Києві розшукується небезпечний злочинець

Інформацію розмістила група «Київ Оперативний» у Фейсбуці, передає Politeka.net

Розшукується 29-річний Антон Чистяков, який особливо жорстоким чином розправився зі своєю жертвою.

Так, 23 січня близько 23:00, на Борщагівці в Києві знайшли тіло чоловіка з 14 колото-різаними ранами в спині, серце, шиї і на животі.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вбивства може бути причетний уродженець Криму, житель Києва – Чистяков Антон Олександрович, 1991 року народження. Суд навіть виніс дозвіл на затримання, проте затримати і розшукати поки що не можуть.

«Якщо ви володієте інформацією про особу, будь ласка, негайно повідомте 102. Анонімність гарантується. Цей чоловік небезпечний для соціуму», – відзначили в мережі.

В коментарях вбивцю порівняли з голлівудським актором Девідом Стетхемом.

Нагадаємо, що киянина в міському тролейбусі кондуктор зловила на безбилетном проїзді. Щоб не платити, він влаштував ціле шоу в салоні громадського транспорту. На місце покликали співробітників поліції.

«Досить дивний конфлікт стався в тролейбусі 40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажиру, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх висунула і запитала знову про квитку. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс це не сподобалося, і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалося чоловікові і він відмахнувся від жінки», – розповіли в мережі про інцидент.

Так, до місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали в салоні тролейбуса. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис, після чого вони просто вийшли з тролейбуса через дві зупинки, нічого не зробивши.

У коментарях під відео кияни вкотре самостійно викрили порушника. Виявилося, що чоловік – завсідник безкоштовного проїзду в міському громадському транспорті.

Доволі дивний конфлікт стався у тролейбусі #40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажира, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх пред‘явила і перепитала знову про квиток. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс / Kyivpastrans -у це не сподобалось і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалось чоловіку і він відмахнувся від жінки. До місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали у салоні громадського транспорту. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис і вони...просто вийшли з тролейбусу через дві зупинки, нічого не зробивши. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

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