В Киеве разыскивается опасный преступник

Информацию разместила группа «Киев Оперативный» в Фейсбуке, передает Politeka.net

Разыскивается 29-летний Антон Чистяков, который особо жестоким образом расправился со своей жертвой.

Так, 23 января около 23:00, на Борщаговке в Киеве обнаружили тело мужчины с 14 колото-резаными ранами в спине, сердце, шее и на животе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к убийству может быть причастен уроженец Крыма, житель Киева – Чистяков Антон Александрович, 1991 года рождения. Суд даже вынес разрешение на задержание, однако задержать и разыскать пока не могут.

«Если вы владеете информацией об этом лице, пожалуйста, немедленно сообщите 102. Анонимность гарантируется. Этот человек опасен для социума», – отметили в сети.

В комментариях убийцу сравнили с голливудским актером Дэвидом Стэтхемом.

Напомним, что киевлянина в городском троллейбусе кондуктор поймала на безбилетном проезде. Чтобы не платить, он устроил целое шоу в салоне общественного транспорта. На место позвали сотрудников полиции.

«Довольно странный конфликт произошел в троллейбусе 40: женщина кондуктор-контролер подошла к пассажиру, чтобы проверить у него наличие билета. Мужчина взамен попросил документы женщины. Она ему их предъявила и спросила снова о билете. Тогда мужчина достал мобильный телефон и начал проводить съемку всего процесса. Работнице Киевпастранс это не понравилось, и она начала забирать телефон из рук «оператора». Понятно, что это не понравилось мужчине и он отмахнулся от женщины», – рассказали в сети об инциденте.

Так, к месту конфликта подошли правоохранители, которые на тот момент ехали в салоне троллейбуса. Им объяснили ситуацию, сказали, что есть видеозапись, после чего они просто вышли из троллейбуса через две остановки, ничего не сделав.

В комментариях под видео киевляне в который раз самостоятельно разоблачили нарушителя. Оказалось, что мужчина – завсегдатай бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

Доволі дивний конфлікт стався у тролейбусі #40: жінка кондуктор-контролер підійшла до пасажира, щоб перевірити у нього наявність квитка. Чоловік натомість попросив документи жінки. Вона йому їх пред‘явила і перепитала знову про квиток. Тоді чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку всього процесу. Працівниці Київпастранс / Kyivpastrans -у це не сподобалось і вона почала забирати телефон з рук «оператора». Зрозуміло, що це не сподобалось чоловіку і він відмахнувся від жінки. До місця конфлікту підійшли правоохоронці, які на той момент їхали у салоні громадського транспорту. Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис і вони...просто вийшли з тролейбусу через дві зупинки, нічого не зробивши. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 26. Februar 2020

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