Киянці, яка кинула немовля без нагляду, загрожує довічне ув'язнення
Резонансну справу щодо загибелі однорічної дитини, якого без нагляду кинула мати, буде переглянуто у суді апеляційної інстанції. Про це повідомили в прокуратурі Києва.
Суд відбудеться в понеділок, 17 лютого 2020 року.
Відзначимо, що раніше Голосіївський районний суд виніс цій жінці вирок – 8 років позбавлення волі. Прокуратора оскаржила цей термін і зажадала довічне ув'язнення.
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Трагедія сталася ще взимку 2016 року. Владислава Трохимчук пішла до свого співмешканця, залишивши вдома дітей одних – однорічного сина і дворічну дочку. Вона повернулася лише через 11 днів. Її маленький син помер від голоду.
Нагадаємо, в Одеській області розлючена мати кинула 3-х місячної дитини на землю. Інцидент стався на вулиці Подільська в селі Нестоита, що на Одещині.
За словами місцевих поліцейських, гучної сварки між подружжям в поліцію повідомили випадкові перехожі. Як виявилося, причиною конфлікту стала ревнощі чоловіка і його обурення тим, що дружина вживала алкоголь в компанії іншого чоловіка.
Коли чоловік застав жінку за розпиванням спиртних напоїв в будинку її випадкового знайомого, то почав сильно лаятися, прямо на очах у дітей.
Подружжя вийшли на вулицю, де глава сімейства продовжив смикати жінку, а та, розлючена, кинула загорнутого в ковдру немовляти на землю.
Також ми писали про неприємний інцидент на платній парковці в Києві. Чоловік розповів про інцидент, який трапився з ним на платній парковці в Києві на днях. 12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А . 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.
«Після побаченого, підійшов до вартового паркування за поясненнями, на що отримав відповідь - водій BMW X5 зірвав мої номерні знаки, аргументуючи це тим, що я неправильно припаркувався (хоча я паркувався на місце вказане паркувальником)», – заявив в мережі потерпілий.
Нагадаємо, що у Києві озвірілий водій прищемив дитини дверима і поїхав далі: гримить скандал
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