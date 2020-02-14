Киевлянке, которая бросила младенца без присмотра, грозит пожизненное заключение

Резонансное дело о гибели годовалого ребенка, которого без присмотра бросила мать, будет пересмотрено в суде апелляционной инстанции. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Суд состоится в понедельник, 17 февраля 2020 года.

Отметим, что ранее Голосеевский районный суд вынес этой женщине приговор – 8 лет лишения свободы. Прокуратора обжаловала этот срок и потребовала пожизненное заключение.

Трагедия произошла еще зимой 2016 года. Владислава Трохимчук ушла к своему сожителю, оставив дома детей одних – годовалого сына и двухлетнюю дочь. Она вернулась лишь через 11 дней. Ее маленький сын умер от голода.

Напомним, в Одесской области разъяренная мать швырнула 3-х месячного ребенка на землю. Инцидент произошел на улице Подольская в селе Нестоита, что на Одесчине.

По словам местных полицейских, громкой ссоре между супругами в полицию сообщили случайные прохожие. Как оказалось, причиной конфликта стала ревность мужа и его возмущение тем, что жена употребляла алкоголь в компании другого мужчины.

Когда мужчина застал женщину за распитием спиртных напитков в доме ее случайного знакомого, то начал сильно ругаться, прямо на глазах у детей.

Супруги вышли на улицу, где глава семейства продолжил дергать женщину, а та, разъяренная, бросила завернутого в одеяло младенца на землю.

Также мы писали о неприятном инциденте на платной парковке в Киеве. Мужчина рассказал об инциденте, который случился с ним на платной парковке в Киеве на днях. 12 февраля он припарковал свой автомобиль на платной парковке по адресу О. Пчілки, 3А . 13 февраля утром, подходя к своему авто, увидел, что нет номерных знаков.

«После увиденного, подошёл к охраннику парковки за объяснениями, на что получил следующий ответ - водитель BMW X5 сорвал мои номерные знаки, аргументируя это тем, что я неправильно припарковался (хотя я парковался на место указаное парковщиком)», – заявил в сети пострадавший.

Напомним, что в Киеве озверевший водитель прищемил ребенка дверью и поехал дальше: гремит скандал

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