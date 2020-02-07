Він не з'являвся вже п'ятий день

У Києві зник чоловік середнього віку

Рідні оголосили в розшук 40-річного Віталія Вацковского. Чоловік ще 3 лютого пішов з будинку на вул. Лисковской, 2/71, і досі не повернувся. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на паблік "Троєщина FB" в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що чоловік 1979 року народження був одягнений у пальто і туфлі.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Віталія Вацковского, просять повідомити за телефонами (063) 618-44-23 і (095) 378-15-27 його матері.

В коментарях кияляне відзначають, що раніше його бачили.

«Дуже часто раніше бачила цього хлопця у дворі, ми живемо в сусідньому будинку. У понеділок бачила його на перехресті Цвєтаєвої біля АТБ на світлофорі», – написала одна жінка в мережі.

Нагадаємо, що днями поліцейські розшукали 14-річну дівчинку, яка пішла від батьків ще влітку. Школярка втекла з дому в липні 2019 року, залишивши вдома свій телефон. Батьки розповіли тоді поліції, що вона часто тікала з дому на кілька днів, але на такий довгий термін вперше. Про це поінформували в Головному Управлінні Нацполиции Києва.

Довгий час про неї нічого не було чутно. Факт її зникнення слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою пропала без вісті.

Також ми писали, що 3 січня безслідно зникла харків'янка зникла по дорозі з роботи. 31-річна Тетяна Кравцова (Головіна) 3 лютого вийшла з роботи в Немышлянском районі міста у напрямку до дому, куди, за словами тих, хто розшукує її, всього п'ять хвилин ходьби. Однак ні через п'ять хвилин, ні через годину на порозі своєї квартири вона так і не з'явилася.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про зниклої, просять повідомити за номером 066 0355857 або зателефонувати в поліцію «102».

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.

Також Politeka писала, що під Харковом знайшли зниклу школярку, але було вже пізно, з'явилися подробиці фатального дня.